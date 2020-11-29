متابعة بتجــــــــــرد: هنأت الفنانة اللبنانية الشابة ماريتا الحلاني، والدها فارس الغناء العربي عاصي الحلاني، بمناسبة عيد ميلاده، الذي حل أمس السبت، موجهةً له أغنية ذات كلمات رومانسية.
وشاركت ماريتا، متابعيها على موقع “إنستغرام” مقطع فيديو مجمع، ظهرت خلاله بصحبة والدها على ألحان أغنيتها “قولولو”، وعلقت بالقول: “بحب كل شي فيك، وأكتر شي طيبة قلبك.. عيد ميلاد سعيد”.
وحقق الفيديو الذي نشرته ماريتا نصف مليون مشاهدة تقريبًا في أقل من 24 ساعة.
كانت هذه تفاصيل خبر ماريتا تهنئ والدها عاصي الحلاني في عيد ميلاده: “بحب كل شي فيك” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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