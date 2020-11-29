محمد رمضان يخسر دوره في “موسى”.. فهل يكون عمرو سعد البديل؟

متابعة بتجــــــــــــرد: أفادت بعض المصادر أن شركة إنتاج مسلسل “موسى” قررت الاستغناء عن الممثل المصري محمد رمضان المُتهم بالتطبيع، والاتفاق بشكل مبدئي مع الفنان عمرو سعد، لتقديم دور البطولة في المسلسل المقرر أن تدور أحداثه في حقبة الأربعينيات والخمسينيات.

ويأتي ذلك وسط الأزمة الكبيرة التي يعيشها محمد رمضان حاليًا، وذلك بعد صوره المُنتشرة من إحدى الحفلات التي ظهر فيها مع مشاهير إسرائيليين في مدينة دبي، الأمر الذي جعل الجمهور يتهمه بالتطبيع، ومن بعدها أصدرت نقابة المهن التمثيلية قرارًا بإيقافه عن العمل لحين التحقيق معه الأربعاء المُقبل، فيما منعت نقابة الصحفيين تداول أي أخبار تخصه، لكن القرار الأصعب عليه كان إلغاء مسلسله الرمضاني المُقبل، والذي كان من المقرر أن يحمل اسم “موسى”.

وجاء في بيان الممثل الموقوف الذي أصدره مؤخرًا بعد وقفه من قِبل اتحاد النقابات الفنية: “أحترم قرار النقابة رغم توضيحي لموقفي في موضوع صورتي مع إسرائيلي وأني لا أعلم جنسيته ولو كنت أعلم كنت مؤكد رفضت التصوير، ثانيًا المكان (مطعم) مش حفلة خاصة واشتغل أغاني عربي وإنجليزي وفرنسي ولما الأغنية الإسرائيلية اشتغلت مش عارف المفروض كنت أسيب صحابي وأجري أعيط في الأسانسير ولا أعمل إيه”.

واستكمل: “أنا في دولة عربية والموقف جديد علينا يا فندم ورغم توضيحي للسيد النقيب تم إيقافي عن التمثيل في مصر شكرًا نقابة المهن التمثيلية.. شكرًا شركة الإنتاج على إيقاف مسلسلي رمضان القادم .. شكرًا جمهوري لعدم دعمكم لي.. #ثقتي_في_الله_وحده”.