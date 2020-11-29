أمينة خليل تحتفل بزفافها الجمعة المُقبل.. هذا هو رجل الأعمال “سعيد الحظ”!

متابعة بتجــــــــــــرد: تُوجد الفنانة أمينة خليل، حالياً بمنتج الجونة السياحي أشهر منتجعات مدينة الغردقة، لوضع لمساتها الأخيرة على حفل زفافها، إلى رجل الأعمل عمر طه، ومن المقرر أن يُقام يوم الجمعة المقبل والذي يوافق الرابع من شهر كانون الثاني.

وخصّت أمينة خليل، عدداً محدوداً من أصدقائها في الوسط الفني، وأقاربها لحضور فعاليات الحفل، تجنباً للازدحام ومنع الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وبذلك تكون أمينة خليل، هي العروس الثانية التي يشهد منتجع الجونة حفل زفافها، بعد الفنانة التونسية درة، التي سبقتها في الثاني من شهر تشرين الثاني الجاري.

ومن المتوقع أن يُحيي الحفل المطرب عمرو دياب، وأبو، اللذان تجمعهما علاقة صداقة قوية بعريسها عمر طه.

وبذلك تكون هذه هي الزيجة الثانية للفنانة أمينة خليل، حيث تزوجت سابقاً عام 2015، من خبير الطيران الشرعي كريم الخشاب، ولكن انفصلت عنه بعد فترة زواج قصيرة، بسبب وجود خلافات أسرية بينهما.

أمينة خليل، أعلنت خطبتها هذا العام 2020 وتحديداً في شهر تموز (يوليو) الماضي، حيث فاجأت جمهورها بنشر صور حفل الخطوبة، الذي أقيم في أجواء عائلية بسيطة، واقتصر حضوره على أسرتي العروسين.

عريس أمينة خليل، “سعيد الحظ”، هو رجل الأعمل المصري عمر طه، نجل رجل الأعمال أسامة طه، الذي درس الهندسة المعمارية في إحدى ولايات أميركا، ثم عاد إلى مصر ليبدأ حياته العملية، ويُعد عمر طه، أحد أصدقاء أمينة خليل، المقربين فضلاً عن أنه أحد أصدقاء عمرو دياب، والمطرب أبو، ويعشق عمر، هواية الصيد وتحديداً الطيور، وهو ما يتبيّن من خلال إحدى الصور التي نُشرت له عبر صفحات السوشيال ميديا فور إعلان خطبتهما.

تجدر الإشارة إلى أن الفنانة أمينة خليل، أعلنت أنها كانت مصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” خلال فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي، والتي أقيمت في شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وتعافت منه تماماً.

وعلى صعيد فنّي، نذكر أن آخر أعمال الفنان أمينة خليل، حكاية “ليه لأ” التي جاءت ضمن حكايات مسلسل “إلا أنا” وشاركها بطولته عدد كبير من الفنانين منهم هالة صدقي وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي، ومريم الخشت، وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج، ومن تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم من إخراج مريم أبوعوف.

وفي السينما، تنتظر أمينة خليل، عرض فيلمها السينمائي الجديد “حظر تجول” لأول مرة، ضمن فعاليات الدورة الحادية والأربعين لمهرجان الجونة السينمائي الدولي، حيث يمثل مصر في المسابقة الرسمية للمهرجان، وبذلك يكون هو الفيلم الوحيد الذي يمثل مصر في المسابقة الرسمية هذا العام، ومن المقرر أن يطرح بجميع دور العرض السينمائية عقب انتهاء فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، وذلك حسبما أعلنت الشركة المنتجة له.

فيلم “حظر تجول” تدور قصته في خريف 2013، خلال تطبيق حظر التجوال في مصر الذي أعقب ثورة يناير، ويجسد حكاية امرأة تدعى فاتن تجسد شخصيتها “إلهام شاهين” تخرج من السجن بعد عشرين عاماً، بسبب ارتكابها جريمة قتل، وتضطر فاتن، للذهاب إلى ابنتها التي تقوم بشخصيتها الفنانة أمينة خليل، ولكنها تعرضها لمحاكمة ثانية لمعرفة أسباب قتل والدها، في محاولة منها لتقبل وجودها في حياتها مرة أخرى بعد ارتكابها لهذه الجريمة.

ويشارك أمينة خليل، وإلهام شاهين بطولة الفيلم، كل من أحمد مجدي ومحمود الليثي، والنجم الفلسطيني كامل الباشا، تصوير عمر أبو دومة، مدير فني عاصم على، تصميم أزياء ناهد نصرالله، مونتاج هبة عثمان، والتأليف والإخراج لأمير رمسيس.

وتواصل أمينة خليل، تصوير مشاهدها في فيلم سينمائي جديد بعنوان “وقفة رجالة” تجسد من خلاله شخصية خطيبة الفنان محمد سلام، وتدور أحداثه حول أربعة أصدقاء يلتقون بعد سنوات طويلة لمساعدة أحدهم في الخروج من ورطة صعبة، وهو من بطولة ماجد الكدواني، وبيومي فؤاد، وتلعب أمينة خليل، خلال دور البطول النسائية، الفيلم من تأليف هيثم دبّور، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج سينرجي وأحمد الجنايني.