وفاة ديفيد براوس.. أحد أبطال "حرب النجوم"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي الممثل البريطاني ديفيد براوس، الذي اشتهر بدور دارث فيدر في فيلم "حرب النجوم" في الثلاثية الكلاسيكية، عن عمر ناهز 86 عاما.
وقال وكيل الممثل توماس بوينجتون: "ببالغ الأسف والحزن المفجع لنا ولملايين المعجبين حول العالم نعلن وفاة ديفيد براوس عن عمر ناهز 85 عاما".
واكتسب براوس شهرة عالمية في ثلاثية حرب النجوم الأصلية لجورج لوكاس (1977-1983). الممثل "ارتدى زي" البطل، وكان صوت الشخصية الممثل الأمريكي جيمس إيرل جونز.
قبل لعب دور دارث فيدر ، برز براوس في المملكة المتحدة كأول ممثل يلعب دور البطولة في حملة السلامة على الطرق في برنامج "Green Cross Code".
كان للممثل ظهور رائع في "A Clockwork Orange"، وظهر أيضًا في أفلام مثل "Frankenstein "، و"the Monster from Hell، و"Horror of Frankenstein".
كما وشارك براوس أيضا في رفع الأثقال، وساعد في إعداد الممثل كريستوفر ريف لدور سوبرمان.
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