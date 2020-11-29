شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال يغنى "انزل يا جميل" فى عيد ميلاد حميد الشاعرى.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل النجم حميد الشاعرى، مساء السبت، بمناسبة عيد ميلاده الـ59، وذلك فى حفل حضره هشام عباس وحسام حسنى ومصطفى قمر وتوما وإيهاب توفيق وعلاء عبد الخالق ومصطفى شوقى، إضافة إلى عدد كبير من أصدقائه من داخل الوسط الفنى وخارجه.

@omarkamal.officia من عيد ميلاد الكابو حميد الشاعرى ????❤️♬ الصوت الأصلي - omarkamal.official

وشارك المطرب عمر كمال، فى حفل عيد الميلاد، وأدى أغنية "انزل يا جميل" للمطرب وليد توفيق، فيما التف حوله حميد الشاعرى وعدد من كبار النجوم المشاركين فى الحفل، كما نشر عمر كمال، مقطع فيديو مصور من حفل عيد الميلاد أثناء أدائه الأغنية، وذلك عبر حسابه الشخصى على تطبيق "تيك توك".

وحميد الشاعرى مواليد 29 نوفمبر1961، ولد لأب ليبى وأم مصرية ويحمل الجنسيتين المصرية والليبية، حيث نشأ فى أسرة تشمل خمسةَ عشرَ أخاً وأخت، إضافةً إلى ثلاثِ زوجات للأب -خلافاً لأمِه، وتوفيت أمه وهو لم يتجاوز الثالثة عشر من العمر.

وحرص المطرب مصطفى قمر، قبل يومين، على الاحتفال مبكرًا بعيد ميلاد صديقه حميد الشاعرى، وذلك عبر حسابه الرسمى على موقع انستجرام، حينما نشر صورة لـ حميد، وعلق عليها بكتابة: "عيد ميلاد حميد الشاعرى أخويا الغالى يوم السبت ياترى حيتعمل فى انهى مكان؟.. كل سنة وأنت بألف خير ياكابو ودايما بصحة وسعادة ونجاح يا بابا".

فيما كانت طرحت الشركة المنتجة لألبوم الكابو حميد الشاعرى الجديد أغنية "وانت فى حضنى أنا" بداية الشهر الجاري، وهى الأغنية السادسة من ألبومه "أنا بابا" المقرر طرحه كاملاً خلال الفترة المقبلة، عبر قناتها على يوتيوب، بعد أغانى "أنا بابا، عيلتى، ده اللى عليه الطلب، العين عليها تروح، هلهلى يادنيا دوراه" وشاركه فيها المطرب الشاب يوسف، آخر اكتشافات حميد من الجيل الجديد.

أغنية "وانت فى حضنى أنا" من كلمات هانى الصغير، ألحان وتوزيع حميد الشاعرى، تقول كلماتها: "وأنت فى حضنى أنا، تسكت كل الدنيا تبقى سكات.. بتقرب تبعد كل المسافات، ياللى جمالك متقلش فى حكايات، وانت فى حضنى أنا.. بسرح جوع عنيك زى المولود.. ياللى وهبته حنين وحنان ووجود، وانت معايا بحس ان أنا موجود، وانت فى حضنى أنا، كل ليالى الحب بعيشها معاك.. حتى وانت فى حضنى أنا بتمناك.. بنسى العالم كله وأنا وياك، وانت فى حضنى أنا.. بتعوضنى سنين كلها حرمان.. بتخلينى أحس ان أنا إنسان.. قرب أكتر منى احضنى كمان، وانت فى حضنى أنا.. مبيفرقش معايا الكون والناس.. ياللى فرقت كتير عن كل الناس.. أنا عديت بهواك معنى الإحساس".

جدير بالذكر أن ألبوم حميد الشاعرى الجديد يضم 10 أغان، تعاون فيهما عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين منهم بينهم تامر حسين وعنتر هلال ومحمد البوغه وعزيز الشافعى ومحمد رحيم وطارق عبد الجابر وتوما وغيرهم من الأسماء.