شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أسابيع على انتهاء أحمد عز من تصوير مسلسله "هجمة مرتدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتهى النجم أحمد عز من تصوير مشاهده في مسلسل "هجمة مرتدة" بعد 3 أسابيع حيث يستأنف التصوير الأسبوع الجاري في الديكور الخاص بالعمل، تزامناً مع عرض مسرحيته "علاء الدين"، الذى يعود بها اليوم السبت بعد فترة توقف كبيرة تخطت الشهر، وذلك بعد العودة من صربيا هو وطاقم العمل بعد الانتهاء من تصوير المشاهد الخارجية للمسلسل هناك، ومن المقررعرض المسلسل فى السباق الرمضانى المقبل.

ويجسد عز في "هجمة مرتدة"، دور شاب يعمل في الخارج ويتعرض لمحاولة تجنيد من استخبارات دولة أجنبية، لكنه ينجح في التواصل مع جهاز المخابرات المصري ليتم تدريبه على أعلى مستوى على أيدي مسؤولي الجهاز ويجسد دوريهما نضال الشافعي وهشام سليم، ثم يخوض عملية خداع لتلك الأجهزة المعادية.

مسلسل "هجمة مرتدة" تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء، يشارك في بطولته كل من ماجدة زكي، والفنان صلاح عبدالله، ومحمود البزاوي، والشاب خالد أنور، ومحمد جمعة، ومايان السيد، وأحمد فؤاد سليم ومجموعة كبيرة من الشباب.