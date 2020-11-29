شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى يصور "قارئة الفنجان" في بيروت.. العمل ينتمى لمسلسلات الـ10 حلقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور حالياً النجم أحمد فهمى، مسلسله الجديد "قارئة الفنجان"، في بيروت، وهو العمل الذى ينتمى لنوعية مسلسلات الـ 10 حلقات، ومن المقرر أن يعرض على إحدى المنصات العربية الفترة المقبلة، وهو من تأليف هانى سرحان، وإخراج محمد جمعة.

وعلى جانب آخر، يقرأ أحمد فهمى عدة سيناريوهات، لاختيار نص واحد ، للمشاركة في السباق الرمضانى المقبل، لاسيما أن فهمى كان مشغولا الفترة الماضية بألبوم فريق واما، والذى طرح الفترة الماضية.

يشار إلى أحمد فهمى عرض له مسلسل "أسود فاتح"، بطولة هيفاء وهبى، وشريف سلامة وصبرى فواز، وعدد كبير من الفنانين، تأليف أمين جمال وأحمد حسن، وإخراج كرمي العدل.