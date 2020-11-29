زوجها قتلها ثم انتحر.. 12 معلومة عن ذكرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

رحلت عن عالمنا المطربة التونسية ذكرى في 28 نوفمبر عام 2003، عن عمر ناهز 37 عاما.

"الخليج 365" يرصد في السطور التالية أبرز المعلومات عن ذكرى:

- ولدت ذكرى محمد الدالي في منطقة وادي الليل في تونس، وهي الشقيقة الصغرى لسبعة آخرين.

- بداية مشوارها الفني كانت في برنامج المسابقات "بين المعاهد" بأغنية "اسأل عليا" للمطربة ليلى مراد، وهي نفس الأغنية التي شاركت بها في برنامج "فن ومواهب" وأحب الحكام صوتها وفازت وقتها باللقب عام 1983.

- عقب ذلك، سجلت المطربة ذكرى أول أغنية تم تلحينها خصيصا لها من عز الدين العياشي "يا هوايا"، وذلك في نفس السنة التي أدت بها أول حفلة في مهرجان قرطاج بتونس.

- انطلقت ذكرى لتقدم نحو 30 أغنية في تونس، ومنها إلى القاهرة لتلتقي بالموسيقار هاني مهنا، الذي قرر أن ينتج لها أولى ألبوماتها في مصر بعنوان "وحياتي عندك" عام 1995 ثم ألبوم "اسهر مع سيرتك" عام 1996.

- واصلت ذكرى نجاحاتها في مصر، وأصدرت عام 1997 ألبوم "الأسامي"، ثم عام 2000 طرحت ألبوم "يانا".

- ذكرى غنّت باللهجة المصرية عدة أغاني مازال جمهورها يستمع إليها حتى الآن أبرزها "وحياتي عنك"، "مش كل حب"، "الله غالب"، "يوم عليك"، "تبعد عني"، "فرصة أخيرة"، "نحلم إيه" مع أنغام، "ولا عارف" مع إيهاب توفيق، وغيرها.

- ومن أشهر أغانيها الخليجية "ما فيني شيء"، "هذا أنا"، "قالها"، "أجيلك شوق"، "وش أخباري"، "وينك أنت"، "ابتعد عني"، "أحبك موت"، "يا مشغل التفكير" مع أبو بكر سالم، وغيرها.

- وشاركت ذكرى في أوبريت "الحلم العربي" عام 1998 لنصرة القضية الفلسطينية.

- تزوجت ذكرى من رجل الأعمال المصري أيمن السويدي سرا وعاشا في منطقة الزمالك بالقاهرة قبل أن يتحول زواجهما إلى رسمي.

- من أشهر أزمات ذكرى حينما تم إهدار دمها، وروّت الواقعة في لقاء سابق لها في برنامج "القاهرة اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب والإعلامية نيرفانا إدريس، قالت: "أنا دعيت لدولة قطر لحضور مهرجان الأغنية العربية، ودي كانت أول زيارة ليا لقطر، وكانت الحفلة من أحلى الحفلات اللي عملتها في حياتي، قبل الحفلة كان في مؤتمر صحفي، وسُئلت عن هجرة المطربين من دول شمال إفريقيا إلى مصر، وقلت: أنا اقتديت بالمصطفى سيد المرسلين، المصطفى سافر وحثنا على الهجرة والسفر، بالتالي سافرت لأن هناك معاناة في شمال إفريقيا، لأنه مفيش دعم من الإعلام المحلي، رد عليّ أحد الأشخاص: إنتي بتشبهي نفسك بالرسول.. يعني إحنا مش غيورين على ديننا مثلا وهو غيور على الرسول عليه الصلاة والسلام، كلنا غيورين، فلو كان في مس بالدين أو بالرسول أو بالرسالة السماوية كما قيل لكان أتقلب المؤتمر لموضوع تاني.. هذه الشخص اتبعني للأسانسير وقالي: إزاي ماترديش عليّا وعلى سؤالي.. ورديت: أنا قلت لك أنت مش فاهم أنا بتكلم في إيه، وأنا ليّا الحق أرد أو ما أرد، أظن ده حقي، وبعدين سؤالك في غير محله، إحنا مش بنلعب.. ظنيت أن الموضوع انتهى عند الأسانسير، ولكن ثاني يوم كان عندي مهرجان (هلا فبراير) في الكويت، وخلصنا الحفل، ونمت، وفجأة نشرت وكالة أنباء من السعودية، ووكالة أنباء فرنسية وقالوا إنه تم إهدار دمي.. أخبرني مدير أعمالي أن المؤتمر الصحفي بتاع قطر أخد منعطف تاني، عشان الصحفي، وفي قاضي سعودي حكم بإهدار دمك.. أول حاجة فكرت فيها أخواتي، وخصوصا أختي اللي في مصر، ومكنتش عايزة أخضها"، وفي مداخلة هاتفية للإعلامي محمود سعد بالبرنامج، قال: "الصحفي من أول المؤتمر كان مترصد ذكرى بسبب إنها بتغني خليجي، ولما أخد كلامها عن الرسول كان متعمد يشوه صورة ذكرى".

- آخر ألبومات ذكرى "يوم ليك ويوم عليك" عام 2003، والجدير بالذكر أن الألبوم طُرح بالأسواق قبل وفاتها بثلاثة أيام فقط.

- في يوم 28 نوفمبر عام 2003 قُتلت الفنانة ذكرى على يد زوجها أيمن السويدي، وأفادت التحقيقات الرسمية أنه قتلها ومعها مدير أعماله تحت تأثير الخمر ثم انتحر، واحتشد الآلاف في جنازة ذكرى بعدما نُقل جثمانها إلى تونس على متن طائرة خاصة، وقتها يشيعون جثمانها بمزيج من الحزن والصدمة والغضب.