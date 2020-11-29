تراند اليوم : إعلامية كويتية تحرج فنانا مصريا شهيرا: فاكر لما سهير البابلي بصقت عليك ولم تستطع الرد؟

مازالت الأمور تتطور بين الإعلامية الكويتية مي العيدان من جهة والفنان المصري أحمد بدير وابنته سارة من جهة.

و واصلت الإعلامية الكويتية مي العيدان سجالها مع الفنان أحمد بدير وابنته سارة بسبب تدوينات مسيئة كتبتها.

وبدأت الأزمة حين نشرت مي العيدان صورة لأحمد بدير وابنته سارة وعلقت قائلة: طلعت مزة بنت الأقرع.

هذه الكلمات أزعجت سارة ابنة أحمد بدير التي عبرت عن استيائها في منشور مطول من هذه الطريقة.

لتعود مي العيدان وترد مرة أخرى قائلة في تغريدة: أولا من قال اني سخرت منه انا قلت عنه أقرع وأهو فعلا أقرع وأشوف ياكثر مشاهده في مسرحياته وأفلامه اللي يسخر اهو من قرعته و سهير البابلي تفت على قرعته في رَيَّا وسكينه اشوف ما تكلمتوا.

