بالصور: ثوران بركان في إندونيسيا… حمم ورماد وعزل

كتبت أسماء لمنور في الأحد 29 نوفمبر 2020 10:17 صباحاً - منذ 34 دقيقة

ثار بركان في جزيرة ليمباتا الإندونيسية، الأحد، للمرة الثانية خلال 3 أيام وقذف الرماد إلى ارتفاع 4000 متر.

وقالت هيئة المسح البركاني في البلاد إن حالة التأهب لبركان ليوتولو لم تتغير، وتظل عند مستوى واحد أعلى من المعدل الطبيعي، مضيفة أنه تم فرض منطقة عزل نصف قطرها كيلومترين حول البركان.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات في الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 130 ألف نسمة.

بركان

وأطلق البركان البالغ ارتفاعه 1423 مترا، الجمعة، رمادا إلى ارتفاع 500 متر في الهواء في أول ثوران له منذ عام 2012.

بركان

وتقع إندونيسيا على ما يسمى بحلقة النار في المحيط الهادئ، وهي منطقة معروفة بالاضطرابات الزلزالية، وبها حوالي 128 بركانا نشطا.