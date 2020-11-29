لارا اسكندر تستقبل مولودتها الأولى

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"الخليج 365" من بيروت: أعلنت الفنانة المصرية الشابة لارا اسكندر عن إنجابها طفلتها الأولى وهو خبر فاجأ جمهورها حيث انها لم تعلن عن حملها من قبل.

ونشرت إسكندر فيديو من جلسة تصوير خضعت لها لصالح مجلة Marie Claire، عبر حسابها بتطبيق Instagram، وعلقت كاتبة: "٢٠٢٠ كانت سنة كلها أحداث غريبة و ما كانتش سهلة على ناس كتير ، وأنا واحدة منهم بس في بدايات السنة اكتشفت إن ربنا بعتلي هدية و نعمة ملأتني بالأمل.

كنت دائما عارفة إني مش هأعلن الخبر إلا في الوقت المناسب لأن ما فيش حاجة أكتر قدسية من إن إنسان صغير يكون بيكبر جواك. والوقت المناسب هو دلوقتي".

وتابعت: مش قادرة أشرح كم المشاعر اللي حاسة بيها، بس ممكن أقول إن قمة السعادة و الفرح (مع شوية تعب و إرهاق) مش تعبيرات كافية لإحساسي دلوقتي، دائما بحاول أشارككم أخباري على قد ما أقدر، بس دائما برضه باحرص على ان تكون في حدود ثابتة لما تكون الأخبار متعلقة بحياتي الشخصية و حياة عائلتي. ودلوقتي وأنا بابدأ حياتي الجديدة كأم، باسألكم إنكم تتفهموا إني هافضل متمسكة بالحدود دي ومتمسكة بخصوصية حياتي و حياة عائلتي و أتمنى انكم تتمنولنا السعادة في حياتنا الجديدة، أنا مبسوطة جدا إني بشارككم الخبر ده، حتى لو كان متأخر بـ ٩ شهور.

كما نشرت فيديو آخر تكتب فيه رسالة لإبنتها المستقبلية "كاي" تشرح فيها مشاعرها قبل الولادة.

على صعيد آخر تتحضر ​لارا لإصدار أغنية مصرية جديدة تتعاون بها مجدداً مع الموزع جان ماري رياشي.

واشتهرت لارا اسكندر من خلال مشاركتها في الموسم السادس من برنامج اكتشاف المواهب الغنائية "ستار أكاديمي"، ووالدها هو رجل أعمال مصري من أصول إيطالية، ووالدتها مصرية من أصول لبنانية.