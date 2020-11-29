ريهام عبد الغفور: زواجي الأول انتهى بسبب الخيانة.. ولا أحب الانتقام (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشفت الفنانة ريهام عبد الغفور، مساء السبت، أن نجاح شخصيتها في حكاية "ربع قيراط" من مسلسل "إلا أنا" يعود إلى تشابهها مع شخصيات كثيرة في مجتمعنا تعرضت للخيانة، إذ يخذل الأزواج كثير من سيدات المجتمع في مصر.

وأضافت ريهام، خلال حوارها مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس" عبر قناة "الحياة": "كل حد في حياته لموقف زي ده، زواجي الأول انتهى بسبب الخيانة لكن ده لأننا كنا لسه صغيرين ومعندناش خبرات وأنا لا ألومه على أي حاجة عشان سنه كان صغير أوي، لكن دلوقتي أنا وزوجي الأول صديق عزيز والعلاقة بينا عائلية".

وأشارت عبد الغفور إلى أن هناك سيدات من الممكن أن تتحمل الخيانة وتتغاضى عنها لتستمر الحياة، ولكنها ليست من هذه النوعية، مضيفة: "بكتفي دايما بإني أمشي من أي حكاية مش عجباني، ومش بحب أنتقم".

وعُرض لريهام عبد الغفور مؤخرا حكاية "ربع قيراط" ضمن مسلسل "إلا أنا"، من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، وشاركها البطولة مصطفى درويش، نادية رشاد، محمد الصاوي، محمد علي رزق، سناء يوسف، إبراهيم السمان، عصام السقا وغيرهم.