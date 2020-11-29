بسبب التنمر.. أحمد بدير يقاضي مي العيدان

الأحد 29 نوفمبر 2020

قرر الفنان المصري أحمد بدير، مقاضاة الإعلامية الكويتية مي العيدان، بسبب تنمرها عليه، من خلال منشور لها عبر حسابها في موقع ”إنستغرام“ عندما نشرت صورة لابنته ”سارة“ وأشادت بجمالها قائلًة: ”مُزة بنت الأقرع“.



وأكد المحامي المصري أشرف عبد العزيز، الوكيل القانوني للفنان أحمد بدير، عبر بيان له جاء فيه: “ جاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الإعلامية الكويتية مي العيدان“.

وأضاف البيان قائلًا: ”وذلك نحو ما قامت به من تنمر وسب وإساءات لفظية في حق الفنان القدير أحمد بدير بصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام mayl3eidankwt“.

وتابع البيان قائلًا: ”وقيام معظم المواقع الإلكترونية وصفحات السوشيال ميديا بنقل هذه الكلمات التي تمثل تنمرًا وسبًا في حق الفنان القدير أحمد بدير“.

من جهتها لم تصمت مي العيدان بشأن قرار أحمد بدير مقاضاتها، حيث دوّنت منشورًا جديدًا عبر حسابها في موقع ”إنستغرام“، أكدت فيه أنها ليست خائفة وأنها مستعدة لدخول ساحات المحاكم معه، معقبًة: ”اللي ما أطاوله في أَيَّدَك طاوله برجلك.. قضيتك خسرانة“.

وجاء في المنشور تفصيلًا: ”أرد على هذا الخبر.. أحب أقول لأحمد بدير المحاكم مفتوحة من 7 صباحًا توكل على الله واللي ما أطاوله في أَيَّدَك طاوله برجلك.. قضيتك خسرانة من الآن بأن القانون يحاسب على السب والقذف ونسب شيء ليس فيك ًصلًا“.

وأضافت مي العيدان قائلًة: ”وأنا قلت بنته مزة طلعت بنت القرع وأنت فعلًا أقرع وفي مليون مقطع في مسرحياتك وانت تضحك الناس على قرعتك ومع إحترامي سهير البابلي تفت على صلعتك في رَيَّا وسكينة ليش ما اعتبرتها إهانة“.

وأشارت ”العيدان قائلًة: ”أعتقد التفلة حتى لو تمثيل جارحة خاصًة إذا مصورة وارجع أقولك اللي ما أطاوله بإيدك طاوله برجلك.. إنت شعرك مو مثل رشدي أباظه لحواجبك وأنا نسبت شيء ليس فيك انت شوف صورتك جنبي وشوف إذا انت أقرع ولا بشعر“.

وعقبّت قائلًة: ”بس خلي المحامي يطلع له بقرشين منك ماشي ما حركت فيني شعرة بس عشان اتعرف إني ديمقراطية نشرت رد بنتك وردك وخليت التعليقات مفتوحة ما أغلقتها وللعلم ترى عندي بدل المحامي 6 وأفهم بالقانون وحافظته“.