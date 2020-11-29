شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم على ديمى لوفاتو بسبب ديك رومى أكلته فى عيد الشكر.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هجوم كبير طالته المغنية ديمى لوفاتو مؤخراً بعد احتفالها بعيد الشكر بواسطة ديك رومي نشرت صورته بعدما تم طهيه على موقع انستجرام، وهو الأمر الذى يرجع لنشرها صورة سابقة التقطتها داخل محمية للحيوانات الأليفة، وفقاً لما ذكره موقع الديلي ميل، حين كشف فى تقرير له أن لوفاتو سبق والتقطت صورة مع ديك رومي حي بتلك المحمية قبل نشرها صورة من احتفالات عيد الشكر لديك رومي مطهي مما جعل متابعيها يربطوا بين الصورتين ويعتقدوا أنه هو نفسه.



ديمي لوفاتو وجزء من الهجوم عليها

وبالتالي تكون قد خرقت القواعد واستغلت نجوميتها فى أخذه من المحمية حيث لا يحق لأحد أن يذبح تلك النوعية من الديوك النادرة.



ديمي لوفاتو فى بوست سابق مع الديك الحي

وكان حرص عدد كبير من النجوم والنجمات بالتزامن مع عيد الشكر على الاحتفال بطريقتهم الخاصة بمناسبة عيد الشكر، إلا أن المميز في تلك الاحتفالات بالنسبة لبعضهم أنها جاءت من المطبخ، حيث حرص هؤلاء المشاهير على مشاركة متابعيهم أكلاتهم اليوم، وذلك بسبب العادات الأمريكية في هذا العيد، حيث يحرصون على تناول أفضل الوجبات والاجتماع بصحبة أحبابهم في جو عائلي، مثلما يظهر في الصور التالية من مطبخ المشاهير.

البداية من هايلي بيبر التى احتفلت مؤخراً بعيد ميلادها، حيث تعيش أحداثا سعيدة عديدة، وتواصل احتفالاتها لكن تلك المرة بعيد الشكر الذى تزامن مع الأمس، حيث ظهرت أمام الأكل، وذلك بعدما احتفلت هايلى بيبر بعيد ميلادها مع زوجها النجم جاستين بيبر من خلال صورتين نشرتهما عبر حسابها على موقع إنستجرام، وعلقت عليها بكتابة رسالة تشكر فيها بيبر على طريقة احتفالة بعيد ميلادها الـ 24، حيث أكدت أنها تشعر بامتنان كبير له، كما حرصت فى الوقت ذاته على شكر كل من هنأها بتلك المناسبة قائلة: "شكرًا لكم على كل الحب ورسائلكم اللطيفة".