شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الغفور: أشارك فى مهرجان القاهرة السينمائى لفيلم قصير "واحده كدا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الفنانة ريهام عبد الغفور خلال لقاءها ببرنامج "واحد من الناس" الذى يقدمه الإعلامى عمرو الليثى ويذاع على قناة الحياة، أنها تشارك فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته المقبلة بفيلم قصير وهو "واحدة كدا" ولكن خارج المسابقة الرسمية للمهرجان والفيلم من إخراج مروان نبيل، وتدور فكرته حول أن المجتمع أصبح يقيم الناس وذلك من خلال فتاة تعيش يومها العادى وتقابل الكثير من الناس خلال اليوم وكل منهم يقيمها حسب نظرته .

يذكر أن أخر أعمال الفنانة ريهام عبد الغفور حكاية ربع قيراط" تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، وبطولة ريهام عبد الغفور، مصطفى درويش، نادية رشاد، محمد الصاوي، محمد على رزق، سناء يوسف، إبراهيم السمان، شاهيستا سعد، عصام السقا، رضوى جودة، محمد رضوان، محمد درويش، محمد الأحمدى، بسمة ماهر، رشا أمين، محمود يسرى عبد المنعم رياض أحمد عثمان.

"ربع قيراط" هى الحكاية السابعة من مسلسل "إلا أنا" والتى تمت إضافتها مؤخرا، بعدما تم عرض حكايات العمل الـ6 الأساسيين وهى "بنات موسى" بطولة وفاء عامر، و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصى" بطولة شيرى عادل، و"ضى القمر" بطولة كندة علوش، و"لازم أعيش" بطولة جميلة عوض".