شكرا لقرائتكم خبر عن أمير طعيمة: التريقة على شكل ولون أى لاعب "سفالة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الشاعر الغنائى أمير طعيمة، أن الخوض في عرض لاعب والحديث عن شكله أو لونه أو توجيه إليه الشتائم، ليس له صلة بكرة القدم، وذلك بالإشارة لما تعرض لها الكابتن محمود عبد الرزاق شيكابالا من تنمر على السوشيال ميديا عقب خسارة الزمالك أمام الأهلى في نهائي دورى أبطال إفريقيا.



أمير طعيمة عبر تويتر

وكتب أمير طعيمة، عبر حسابه بموقع تويتر:"الخوض في عرض لاعب والتريقة على شكله ولونه اللي هو خلقة ربنا وسب أهله اللي منهم اللي عايش ومنهم من توفاه الله ده ملوش صلة لا بكورة ولا بمنافسة ولا حتى بكره لاعب خصم".

وأضاف: "دى ببساطة سفالة وقلة رباية وقلة دين ربنا يوم القيامة بيسامح في حقه وأى حق لعبد من عباده عبده اللي بيسامح فيه".

وتوج الأهلى بكأس دورى أبطال أفريقيا أمس، بعد الفوز على الزمالك بهدفين لهدف، ويعد هذا اللقب التاسع للأهلى، حيث اقتنص النادى لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا في أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2012 و2013، وكانت هذه المباراة هي النهائي رقم 13 للأهلي الذي يتأهل له في تاريخه، لكنه فشل في الفوز بالبطولة 4 مرات وكان وصيفا في 4 نسخ من البطولة.

ومن المنتظر أن يمثل الأهلى القارة الأفريقية فى بطولة كأس العالم للأندية التى تنظم فى الدوحة فى فبراير المقبل.