شكرا لقرائتكم خبر عن ريتا أورا تحتفل بعيد استقلال ألبانيا بصور مثيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت النجمة العالمية ريتا أورا بعيد ميلادها الثلاثين وسط إغلاق Covid-19 في إنجلترا، حيث استمتعت باحتفال ساحر في المنزل يوم الخميس الماضي، لتشارك ريتا أورا عددًا كبيرًا من اللقطات المبهجة على Instagram الخاص بها مساء السبت، أثناء احتفالها بعيد استقلال ألبانيا، المعروف أيضًا باسم يوم العلم.

وظهرت المغنية بحذاء ذات الكعب العالي باللون الأحمر النابض بالحياة، مزين على شكل نسر أسود برأسين للعلم الألباني، حسبما نشر الديلي ميل، كما كشفت أورا عن مرونة جسدها من خلال الصور.

وكانت ريتا أورا أحيت إحدى الحفلات الخاصة فى مصر، أمس مؤخرا وتألقت النجمة على المسرح من خلال أداء مجموعة من أشهر أغانيها منها "‪Ritual‬"، والتى تفاعل معها الحاضرون، حيث يعتبر حفل أورا هو الأول لها في مصر، وشاركها فى إحياء الهضبة عمرو دياب والذى ظهر في الحفل باللوك الجديد وغنى عدد من أشهر أغانيه من بينها "بحبه، يتعلموا، أجمل عيون، الجو جميل".

وفي وقت سابق نشرت ريتا أورا البالغة من العمر (29 عاما) عدة صور التقطتها بطريقة الـ"‪selfie mirror‬" لتظهر باطلالة كلاسيكية منسقة وراقية وكأنها تستهدف عشاق الأزياء والموضة من مختلف الأنظار، كما ظهر بالخلفية خزانة ملابسها وهوما يدل ان أورا ألتقت الصور من داخل غرفة نومها.

وريتا أورا التى تٌعرف أنها واحدة من أكثر نجوم الفن أناقة ورقى سواء بحياتها اليومية أو خلال حضورها للحفلات والمهرجانات، اختارت " البدلة " التى ارتدتها من مجموعة تصميمات دارأزياء " ‪JW Anderson‬ " ووصل سعرها إلى 1155 جنيه إسترلينى، وأشارت أورا أن حذائها ذو الكعب العالى من مجموعة " ‪Shoe Dazzle‬ ".

ولكى تكمل ريتا أورا إطلالتها مميزة فاختارت أن تكون تصفيفه شعرها بسيطة كذلك ماكياجها الذى أظهر جمال و جاذبية ملامحها