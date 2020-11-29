شكرا لقرائتكم خبر عن حميد الشاعرى يحتفل بعيد ميلاده وسط نجوم التسعينيات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحتفل اليوم عدد من النجوم بعيد ميلاد النجم حميد الشاعري الـ 59، وحضر الحفل كلا من هشام عباس وحسام حسني ومصطفي قمر وتوما وإيهاب توفيق وعلاء عبد الخالق ومصطفي شوقي وعدد كبير من أصدقائه من داخل الوسط الفني وخارجه

يذكر أن حميد الشاعري مواليد29 نوفمبر1961 ولد لأب ليبي وأم مصرية ويحمل الجنسيتين المصرية والليبية، حيث نشأ في أسرة تشمل خمسةَ عشرَ أخاً وأخت، إضافةً إلى ثلاثِ زوجات للأب -خلافاً لأمِه، توفيت أمه وهو لم يتجاوز الثالثة عشر من العمر.

كان في أول مراحله هاوياً حيث اعتاد إقامة الحفلات بمدينة بنغازي. وفي الثلث الأخير من السبعينيات انضم حميد الشاعري إلى فرقة الإذاعة الليبية كعازف أورج ولكن لم يدم انضمامه إلى فريق الإذاعة طويلاً فقد فارق الشاعري الفريق إثر خلافات حادة في وجهات النظر نشبت فيما بين الجانبين. شارك أيضاً حميد الشاعري في إنشاء فريق غنائي تحت اسم أبناء أفريقيا يضم عدد من المغنيين الأفريقية والعربية، ولكن لم يستمر الفريق.

كان حميد طالباً في معهد الطيران حيث أرسله والده لاستكمال دراسته في بريطانيا، قام هناك بتأجير الساعات في الاستوديهات الإنجليزية لأجل تسجيل أوائل أعماله الموسيقية والغنائية.

حميد الشاعري متزوج وله أربعة أبناء نديم، نوح، نبيلة، ونورة.