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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حقيقة ارتباط الهضبة عمرو دياب بـ إيمى سالم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن رواد السوشيال ميديا انتهوا من قصة الهضبة عمرو دياب والفنانة دينا الشربينى والتى لم يكن فيها أى تصريحات من الثنائى تكشف عن حقيقة ما يقال، لتنتقل السوشيال ميديا إلى ترويج قصة حب أخرى جمعت الهضبة بالفنانة إيمي سالم، حيث استعان رواد السوشيال ميديا بفيديو قديم نشرته إيمى سالم منذ عامين به صور تجمعها بعمرو دياب.
وبالرجوع إلى حساب إيمي سالم عبر على موقع تبادل الصور إنستجرام نجد أن إيمي سالم نشرت هذا الفيديو في أكتوبر من عام 2018، وهى تهنئ عمرو دياب بعيد ميلاده بحضور دينا الشربيني في هذه المناسبة، ورغم ذلك انتشر الفيديو وانتشرت معه شائعة ارتباط الهضبة بـ إيمى سالم تحت عنوان "اعشق الرابعة" و"الرابعة يا هضبة".
وكانت آخر صورة نشرتها إيمى سالم برفقة عمرو دياب صور من عيد ميلاده العام الماضى لتهنئته بعيد ميلاده الشهر الماضي.
وكان الهضبة عمرو دياب شارك متابعيه عبر حسابه على موقع إنستجرام بـ 10 صور له من حفله الأخير، حيث نشر تلك الصور الذى ظهر فيها بلوكه الجديد الذى كشف عنه مؤخرا حينما ظهر في حفل زفاف، حيث صبغ شعر باللون الأصفر، وجاءت صور الهضبة كعادته تعكس مدى تفاعله مع الجمهور على طريقته الخاصة التي ميزته طوال مشواره الغنائي الكبير.
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