شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الغفور: مصطفى درويش تعرض للسباب بسبب دوره فى "ربع قيراط".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة ريهام عبد الغفور: "مصطفى درويش فنان جميل وكان العمل معه مريحا وقد تعرض للعديد من الانتقادات والسباب بسبب شخصية (أبو حجر) التى قدمها فى حكاية ربع قيراط وخيانته لـ منى، ولكن هذا يدل على إجادته للدور مما جعل المشاهدين يصدقونه لحد كبير".

وأضافت ريهام عبد الغفور، أثناء استضافتها فى برنامج واحد من الناس الذى يقدمه الإعلامى عمرو الليثى ويذاع على قناة الحياة، أن أكثر الأشياء التى تحبها فى زوجها الحالى أخلاقه، وأنه شخص لديه مبادئ، وقد أشاد زوجها بدورها فى حكاية ربع قيراط، وهو عادة لا يتدخل فى اختياراتها ولكنه تعاطف مع الدور.

حكاية "ربع قيراط" تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، وبطولة ريهام عبد الغفور، مصطفى درويش، نادية رشاد، محمد الصاوي، محمد على رزق، سناء يوسف، إبراهيم السمان، شاهيستا سعد، عصام السقا، رضوى جودة، محمد رضوان، محمد درويش، محمد الأحمدي، بسمة ماهر، رشا أمين، محمود يسرى عبد المنعم رياض أحمد عثمان.

"ربع قيراط" هى الحكاية السابعة من مسلسل "إلا أنا" والتى تمت إضافتها مؤخرا، بعدما تم عرض حكايات العمل الـ6 الأساسيين وهى "بنات موسى" بطولة وفاء عامر، و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصى" بطولة شيرى عادل، و"ضى القمر" بطولة كندة علوش، و"لازم أعيش" بطولة جميلة عوض".