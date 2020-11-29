شكرا لقرائتكم خبر عن جومانا مراد وأصالة يشاركان هانى شاكر فرحته بالدويتو الأخير مع أحمد سعد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من أصدقاء المطرب هاني شاكر على الاحتفال بنجاح أغنيته الأخيرة "يا بخته"، والتي جمعته كدويتو مع المطرب أحمد سعد، حيث ظهر هاني شاكر بصحبة نجمات مثل جومانا مراد وزوجها بالإضافة إلى الإعلامية بوسى شلبى، والتي نشرت الفيديو بدورها عبر حسابها على انستجرام، كما ظهرت أصالة في صورة أخري مع بوسى شلبى من احتفاليتهم بـ هاني شاكر.



هانى شاكر وبوسى شلبى وجومانا مراد وزوجها

وكان طرح النجمان هاني شاكر، وأحمد سعد، كليب أغنيتهما الجديدة "يا بخته" على القناة الرسمية للأخير على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب"، مساء الأربعاء الماضى.



هانى شاكر وجومانا مراد

وذلك بعدما روج الثنائي لها بأفضل طريقة ممكنة حيث تصدر اسمهما التريند لساعات قبل طرح الأغنية بسبب موقف طريف أثناء اجراء حوار مع أحد البرامج التليفزيونية تخلله وصلة من الضحك بينهما بشكل عفوي.

وكان النجم أحمد سعد أكد فى تصريحات سابقة لـ"الخليج 365" أن أغنية "يابخته" التى تجمعه بالنجم هانى شاكر مفاجأة للجميع وتحمل طابع الفرح وبعيدة عن جو الكآبة والحزن ويراهن عليها فى مشواره الغنائى خاصة أنه يقدمها مع صوت قوى بحجم هانى شاكر وتحمل عدد من المفاجئات .



اصالة وبوسى شلبى

وأضاف سعد آنذاك أنه متحمس جدا للتعاون مع هانى شاكر مشيرا أن ردود أفعال البرومو فاقت توقعاته حتى الآن ويتمنى ان تنال الأغنية اعجاب جمهوره .

وكان النجم أحمد سعد، قد أحيا حفله الغنائى مؤخرا ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية على مسرح سيد درويش بالإسكندرية، الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية، وبحضور كامل العدد، وحضر سعد بصحبة مدير أعماله تامر عبد المنعم، وقدّم وصلته الطربية التى أمتعت جمهور مهرجان الموسيقى العربية بمشاركة فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار.