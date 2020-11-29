"اعتذار ثم هجوم".. أحمد فهمي يسحب اعتذاره لشيكابالا‎ ‎ ‎

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي‎:‎

ما زالت أصداء فوز النادي الأهلي على غريمه التقليدي الزمالك ‏تسيطر على الأجواء المشحونة بين جمهور الناديين الكبيرين في القارة ‏الأفريقية، في أعقاب نهائي القرن الذي حسمه الأحمر بهدفين لهدف، ‏وتُوّج على أثره بالأميرة السمراء من استاد القاهرة‎.‎

يأتي ذلك في أعقاب مبادرة استمرت أسبوعين من وزارة الشباب ‏والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، تحت عنوان: "مصر أولا.. ‏لا للتعصب"، والتي تهدف إلى نبذ التعصب في الرياضة المصرية‎.‎

واستمرت التراشقات، منذ ليلة أمس الجمعة، على حسابات السوشيال ‏ميديا بين بعض مشجعي الفريقين، ولكن سرعان ما تحولت إلى بعض ‏المشاهير الذين أصبحوا طرفًا فاعلًا فيها‎.‎

ومن بين هؤلاء الفنان أحمد فهمي، المعروف بانتمائه لجمهور الأهلي، ‏الذي قدّم في البداية اعتذارًا لقائد نادي الزمالك محمود عبدالرازق ‏شيكابالا بعد تعرضه لسخرية وهجوم من بعض جمهور الأهلي‎

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وكتب فهمي، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": "رغم خلافي ‏الشديد معه، ومفيش صلح لا من قريب ولا من بعيد بيني وبينه، لكن ‏موضوع الكلب والفيديو ده حاجة عنصرية جدا الصراحة ومنظر بشع، ‏إحنا جمهور كبير ومحترم وبنقول على الغلط غلط حتى لو طالع من ‏عندنا، الاعتذار عن اللقطة دي واجب، بعتذر لك.. لكن موقفي منك لن ‏يتغير"، حسب قوله‎.‎

كانت مشادة حادة نشبت بين أحمد فهمي وشيكابالا في شهر أكتوبر ‏الماضي، خلال تواجدهما في حفل زفاف شريف منير حسن، عضو ‏مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، بعدما قام "شيكا" بسب جمهور ‏الأهلي‎.‎

لكن الفنان أحمد فهمي أعلن مجددًا عبر حسابه على "فيسبوك" تراجعه ‏عن الاعتذار الذي قدمه لنجم نادي الزمالك، معللًا ذلك بصورة قديمة ‏نشرها شيكابالا اليوم على "استوري" حسابه الشخصي، واعتبرها ‏الأخير مُسيئة لجمهور الأهلي‎.‎

كان وزير الشباب والرياضة وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ‏طالبوا مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من مشجعي الأهلى ‏والزمالك بالتحلي بالروح الرياضية، وعدم التجاوز في حق الآخرين، ‏وخلق حالة من الدعم للفريقين فى إطار من التشجيع المثالى؛ لنضرب ‏نموذجاً يحتذى به أمام مختلف الدول التي تحرص على متابعة أجواء ‏ختام البطولة الأكبر على مستوى القارة الأفريقية فى كرة القدم.‏