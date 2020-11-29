"اعتذار ثم هجوم".. أحمد فهمي يسحب اعتذاره لشيكابالا‎ ‎ ‎

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:
ما زالت أصداء فوز النادي الأهلي على غريمه التقليدي الزمالك تسيطر على الأجواء المشحونة بين جمهور الناديين الكبيرين في القارة الأفريقية، في أعقاب نهائي القرن الذي حسمه الأحمر بهدفين لهدف، وتُوّج على أثره بالأميرة السمراء من استاد القاهرة.
يأتي ذلك في أعقاب مبادرة استمرت أسبوعين من وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، تحت عنوان: "مصر أولا.. لا للتعصب"، والتي تهدف إلى نبذ التعصب في الرياضة المصرية.
واستمرت التراشقات، منذ ليلة أمس الجمعة، على حسابات السوشيال ميديا بين بعض مشجعي الفريقين، ولكن سرعان ما تحولت إلى بعض المشاهير الذين أصبحوا طرفًا فاعلًا فيها.
ومن بين هؤلاء الفنان أحمد فهمي، المعروف بانتمائه لجمهور الأهلي، الذي قدّم في البداية اعتذارًا لقائد نادي الزمالك محمود عبدالرازق شيكابالا بعد تعرضه لسخرية وهجوم من بعض جمهور الأهلي
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وكتب فهمي، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": "رغم خلافي الشديد معه، ومفيش صلح لا من قريب ولا من بعيد بيني وبينه، لكن موضوع الكلب والفيديو ده حاجة عنصرية جدا الصراحة ومنظر بشع، إحنا جمهور كبير ومحترم وبنقول على الغلط غلط حتى لو طالع من عندنا، الاعتذار عن اللقطة دي واجب، بعتذر لك.. لكن موقفي منك لن يتغير"، حسب قوله.
كانت مشادة حادة نشبت بين أحمد فهمي وشيكابالا في شهر أكتوبر الماضي، خلال تواجدهما في حفل زفاف شريف منير حسن، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، بعدما قام "شيكا" بسب جمهور الأهلي.
لكن الفنان أحمد فهمي أعلن مجددًا عبر حسابه على "فيسبوك" تراجعه عن الاعتذار الذي قدمه لنجم نادي الزمالك، معللًا ذلك بصورة قديمة نشرها شيكابالا اليوم على "استوري" حسابه الشخصي، واعتبرها الأخير مُسيئة لجمهور الأهلي.
كان وزير الشباب والرياضة وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين طالبوا مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من مشجعي الأهلى والزمالك بالتحلي بالروح الرياضية، وعدم التجاوز في حق الآخرين، وخلق حالة من الدعم للفريقين فى إطار من التشجيع المثالى؛ لنضرب نموذجاً يحتذى به أمام مختلف الدول التي تحرص على متابعة أجواء ختام البطولة الأكبر على مستوى القارة الأفريقية فى كرة القدم.
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