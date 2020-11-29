تراند اليوم : قصة الفنانة المصرية التي انبهر مارادونا من جمالها وطلب منها السفر إلى هوليود

مازالت أصداء وفاة النجم الأرجنتيني دييجو مارادونا تتردد في وسائل الإعلام العالمية والمحلية.

وما لا يعرفه كثيرون أن مارادونا التقى مع الفنانة المصرية شيرين سيف النصر ودار بينهما حوار غريب.

وقالت شيرين سيف النصر في مقابلة سابقة إن مارادونا التقى بها في أحد الفنادق وقال لها إنها أجمل من أن تكون مصرية وطلب منها التوقيع على أوتوجراف واقترح عليها السفر إلى هوليود للتمثيل هناك.

