تراند اليوم : نانسي عجرم تفجر مفاجأة مدوية في أول تعليق لها على سجن زوجها

فجرت الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، مفاجأة بشأن الحكم القضائي الصادر بحبس زوجها فادي الهاشم 20 عامًا بتهمة القتل.
وحسب مواقع لبنانية محلية، فقد "عجرم" ما تم تداوله عن صدور القرار الظني بسجن زوجها بين 15 و20 عاما، في قضية قتل شخص في حادثة السرقة التي وقعت في منزلهما، وأشارت الى أن هذا الخبر عار من الصحة.
من جانبه، قال غابي جورمانوس، محامي الهاشم، إنهم “كانوا يتوقعون حكما بالدفاع عن النفس المشروط، لكنه جاء بعقوبة الـ 20 سنة معطوفة على مادة ثانية تمنع العقاب، وقانونيا الحكمان يؤديان إلى نفس النتيجة وهي اللاعقاب.
وكان قاضي التحقيق الأول في لبنان، نقولا منصور، اعتبر، أن أفعال الهاشم تنطبق على جريمة القتل قصداً المنصوص عليها في المادة 547 من قانون العقوبات، التي تنص على الأشغال الشاقة حتى 20 سنة، لكن قاضي التحقيق عطف هذا الجرم على المادة 228 من قانون العقوبات، التي تعفي المرتكب من العقوبة إذا وقعت الجريمة في سياق الدفاع المشروع عن النفس.