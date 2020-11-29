تراند اليوم : قبل مباراة القمة.. إليسا تشعل تويتر: الأهلي حديد

وكتبت إليسا على حسابها في تويتر :" بانتظار المباراة التاريخية اليوم، ويا رب تكون مباراة جميلة وكلها حماس. والأهلي حديييييييددددد".
وتفعال محبور إليسا ورواد تويتر مع تدوينتها، حيث علق الموسيقار المصري رامي جمال :" انا قلت اليسا حبيبتي مش من فرااااغ".
وعلق آخر :" طلعتي اهلاوية يا حب؟ مكنش العشم".
كما تفاعل مشجعو الزمالك مع تدوينة إلسا، حيث كتب أحدهم :" لاااااااااااا اليسا ما حبيتها منك.. الزمالك وبس اصلا لأن قلبك أبيض لازم تشجعي الزمالك".
ويلتقي النادي الأهلى مع نادي الزمالك في أول نهائي إفريقي بين ناديين من دولة واحد، في التاسعة من مساء اليوم، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وينطلق اللقاء على استاد القاهرة الدولي، لكن دون حضور جماهير، بسبب انتشار فيروس كورونا.