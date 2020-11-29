شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الغفور: شخصية منى فى "ربع قيراط" تشبهنى كثيرا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة ريهام عبد الغفور: عندما عرض عليا حكاية "ربع قيراط" من مسلسل "إلا أنا" وكنت لم أقدم شيئا منذ مسلسل "زى الشمس" الذى قدمت فيه شخصية فريدة ونجحت نجاحا كبيرا، وهذا الأمر جعلنى لا أستطيع أن أخذل جمهورى واعتذرت عن الكثير من الأعمال حتى جاءنى دور منى الذى يعتبر نقيضا لدور فريدة فى زى الشمس.

وأضافت ريهام عبد الغفور، أثناء استضافتها فى برنامج واحد من الناس، الذى يقدمه الإعلامى عمرو الليثى ويذاع على قناة الحياة: "ما جعل الناس تتعلق وتحب شخصية منى لأنها امرأة بسيطة تحب عائلتها جدا وتضحى بكل شيء من أجلهم، وفى النهاية خانها زوجها وتزوج عليها فى نفس شقتها، كما أن رد فعل منى بعدما علمت بخيانته لم يكن وقح، كانت متألمة وحزينة وكانت تلومه وقررت أن تمشى، وبالمناسبة منى تشبهنى جدا فأنا أكتفى بأن أمشى من الحكايات التى لا تعجبنى".

حكاية "ربع قيراط" تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، وبطولة ريهام عبد الغفور، مصطفى درويش، نادية رشاد، محمد الصاوي، محمد على رزق، سناء يوسف، إبراهيم السمان، شاهيستا سعد، عصام السقا، رضوى جودة، محمد رضوان، محمد درويش، محمد الأحمدي، بسمة ماهر، رشا أمين، محمود يسرى عبد المنعم رياض أحمد عثمان.

"ربع قيراط" هى الحكاية السابعة من مسلسل "إلا أنا" والتى تمت إضافتها مؤخرا، بعدما تم عرض حكايات العمل الـ6 الأساسيين وهى "بنات موسى" بطولة وفاء عامر، و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصى" بطولة شيرى عادل، و"ضى القمر" بطولة كندة علوش، و"لازم أعيش" بطولة جميلة عوض".