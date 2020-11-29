شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الغفور: شخصية منى فى حكاية "ربع قيراط" شبه ستات كتير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة ريهام عبد الغفور، أثناء استضافتها ببرنامج واحد من الناس الذى يقدمه الإعلامى عمرو الليثى ويذاع على قناة الحياة: "شخصية منى التى قدمتها فى حكاية ربع قيراط من مسلسل إلا أنا تشبه الكثير من السيدات، وقد قابلت الكثير فى حياتى يشبه شخصية منى، مما جعل لدى الكثير من مخزون المشاعر داخلى وعندما قرأت السيناريو أحببت الشخصية جدا، وكان للمخرج دور كبير فى توصيله للجمهور".





حكاية "ربع قيراط" تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، وبطولة ريهام عبد الغفور، مصطفى درويش، نادية رشاد، محمد الصاوي، محمد على رزق، سناء يوسف، إبراهيم السمان، شاهيستا سعد، عصام السقا، رضوى جودة، محمد رضوان، محمد درويش، محمد الأحمدي، بسمة ماهر، رشا أمين، محمود يسرى عبد المنعم رياض أحمد عثمان.





"ربع قيراط" هى الحكاية السابعة من مسلسل "إلا أنا" والتى تمت إضافتها مؤخرا، بعدما تم عرض حكايات العمل الـ6 الأساسيين وهى "بنات موسى" بطولة وفاء عامر، و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصى" بطولة شيرى عادل، و"ضى القمر" بطولة كندة علوش، و"لازم أعيش" بطولة جميلة عوض".