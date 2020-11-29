شكرا لقرائتكم خبر عن "قصر النيل" اسم مسلسل دينا الشربينى في رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت النجمة دينا الشربينى على سيناريو "قصر النيل" الذى يكتبه المؤلف محمد سليمان عبد الملك ويخرجه خالد مرعي، ويواصل عبد الملك كتابة حلقات المسلسل، ومن المقرر أن تنافس به دينا في السباق الرمضانى المقبل، وجارى ترشيح نخبة من النجوم للمشاركة معها في البطولة.

ورشح المخرج خالد مرعى كل من الفنان محمد ممدوح وأحمد حاتم للمشاركة في البطولة أمام دينا الشربينى، ولم يتم التعاقد معهم رسمياً حتى الأن، وهناك جلسات عمل تتم بين صناع المسلسل لاختيار فريق العمل وأماكن التصوير.

يشار إلى أن دينا الشربينى قدمت آخر أعمالها "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان ويذكر أن دينا الشربيني شاركت في رمضان الماضي بمسلسل "زي الشمس".

كما تنتظر دينا الشربيني عرض فيلمها الجديد "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، بطولة كريم عبد العزيز وماجد الكدواني ودينا الشربيني وبيومي فؤاد ومحمد ثروت ومجموعة ‏كبيرة من ضيوف الشرف، من تأليف أيمن وتار إخراج أحمد الجندي.