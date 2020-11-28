فنانون يدافعون عن شيكابالا: ما حدث لا علاقة له بتشجيع كرة القدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

جدلا واسعا أُثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول بعض الرواد مقطع فيديو يرصد جانب من احتفال جماهير النادي الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الزمالك، إذ ظهر بعض أنصار المارد الأحمر وهم يسيئون لقائد الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا.

وأثار الفيديو غضب الكثيرين سواء من جمهور الأهلي أو الزمالك، ومنهم مشاهير عبروا عن رفضهم لهذا التصرف، وعلى رأسهم:-

أحمد العوضي

الفنان أحمد العوضي، نشر صورة لشيكابالا عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، وعلّق: "أنا راجل أهلاوي بس بحب شيكابالا.. وشيكابالا محدش يعترض على أنه واحد من أهم المواهب في الكرة المصرية.. وشيكابالا بيحب ناديه وده نحترمه، ويكفي شيكابالا موقفه مع شهداء بورسعيد للنادي الأهلي.. في حب الأباتشي".

عمرو محمود ياسين

الفنان عمرو محمود ياسين كتب عبر "فيسبوك": "اللي عايز أقوله إن ده مش سلوك جمهور بعينه أهلاوي ولا زملكاوي، ده سلوك منحط لبعض الجماهير من الجانبين".

أحمد شامي

وكتب الفنان أحمد شامي عبر حسابه على "تويتر": "اللي حصل امبارح ده غير مقبول بالمرة.. انتوا بتتنمروا على أهالينا وناس حتة مننا، ده طبعا غير الخوف والرعب في عين الحيوان نفسه.. في إيه بجد".

أحمد فهمي

فيما كتب الفنان أحمد فهمي عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": "رغم خلافي معه الشديد ومفيش صلح لا من قريب ولا من بعيد بيني وبينه، لكن موضوع الفيديو ده منظر بشع، إحنا جمهور كبير ومحترم وبنقول على الغلط غلط حتى لو طالع من عندنا، الاعتذار عن اللقطة دي واجب، بعتذرلك.. لكن موقفي منك لن يتغير".

سعد الصغير

أكد الفنان الشعبي سعد الصغير، أن شيكابالا سيظل نجما كبيرا، مضيفا خلال مداخلة لبرنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد علي: "بقول لكابتن شيكابالا أنت نجم وهتبقى طول عمرك نجم، وممكن يكون أي واحد قال كلمة كدة ولا كدة لكن أنت نجم، والزمالك أدى مباراة كبيرة".

مدحت العدل

وقال السيناريست مدحت العدل، خلال مداخلة هاتفية للبرنامج سابق الذكر، إن من يفهم في الكرة لديه علم بأن موهبة شيكابالا، مشدّدا على أنه "لو كانت تمت رعايتها بشكل جيد، لكان أحد أفضل لاعبي العالم".

وتوّج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا، مساء الجمعة، بفوز مثير تحقق على حساب الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب "استاد القاهرة".