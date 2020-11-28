حمادة هلال يطرح كليب "آية في الجمال" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

طرح المطرب حمادة هلال، مساء اليوم السبت، فيديو كليب أغنيته الجديدة "آية في الجمال" عبر موقع "يوتيوب".

أغنية "آية في الجمال" من كلمات عليم، وألحان بينو، وتوزيع وميكس وماستر هادي مسرة، وتسجيل ستوديو مودي منير، وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز، وأخرج الكليب عادل سرحان.

وتقول كلمات أغنية حمادة هلال "آية في الجمال": "قالوا إيه.. قالوا سحر الدنيا فيه.. عنده إيه.. ضحكة بتنسّي الهموم.. قمر إيه.. هو يجي جنبه إيه.. ده عليه.. نور يغطّي على النجوم.. هقول إيه.. قالوا كل حاجه فيه.. لون عينيه.. حُسنه آية في الجمال.. ناقص إيه.. إيه اللي ماتخلقش فيه.. قالوا ليه.. نظرة تتّاقل بمال.. لو يبان.. فجأة يحلوّ المكان.. ده أمان .. ده مكافأة السنين.. لما مال.. دق قلبي في الشمال.. من الجمال .. دق تاني في اليمين".

آخر أغنيات الفنان حمادة هلال "طحن في طحن" والتي طرحها على "يوتيوب" مطلع نوفمبر الجاري.