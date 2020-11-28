نانسي عجرم تهنئ الهلال السعودي بكأس خادم الحرمين الشريفين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: هنأت المطربة اللبنانية نانسي عجرم، فريق الهلال السعودي عقب حصوله على بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين. وكتبت نانسي تغريدة، عبر حسابها بموقع "تويتر"، :"ألف مبروك لنادي الهلال السعودي بطولة كأس الملك، كأس خادم الحرمين الشريفين". وتوج فريق الهلال السعودي بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة التاسعة في تاريخه، بعدما حقق فوزا على نظيره النصر، بهدفين مقابل هدف.

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