"أنا بحقد على نفسي".. حكاية صور عمرو دياب وإيمي سالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

حالة جدل أُثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الأخيرة الماضية، حول وجود علاقة بين الهضبة عمرو دياب والفنانة إيمى سالم، بعد انتشار صور لهما معا.

الصور تم تداولها مصحوبة بتعليقات تدور حول دخول الهضبة في علاقة جديدة بعدما تردد وجود خلافات بينه وبين الفنانة دينا الشربيني أدت إلى انفصالهما، خاصةً بعدما سخر في حفله الأخير من كلمات أغنية "أماكن السهر" التي قدّمها لها.

وبتتبع الصور المنتشرة لعمرو دياب مع إيمي سالم، وجدنا أنها صور قديمة سبق ونشرتها الفنانة إيمي سالم عبر حسابها بموقع "إنستجرام" على فترات مختلفة.

المفارقة أن نفس الصورة التي انتشرت لعمرو دياب مع إيمي سالم مصحوبة بتعليقات حول ارتباطهما، نشرتها "إيمي" في 11 أكتوبر الماضي، بالتزامن مع عيد ميلاد الهضبة، وكانت معهما في صورة أخرى من نفس الحفل الفنانة دينا الشربيني.

واعتادت إيمي سالم أن تنشر صور لها مع الهضبة عمرو دياب بالتزامن مع حلول عيد ميلاده بشكل سنوي، كما تقدم له التهنئة باستمرار بعد طرحه ألبومات غنائية.

وحينما طرح الهضبة ألبوم "معدي الناس" عام 2017، نشرت إيمي سالم صورة لها مع عمرو دياب وعلّقت: "معدي الناس.. مع الهضبة الذي يتحول جميع الناس إلى جماهير في وجوده، ربنا يديمك نعمة وأسطورة مصرية.. على فكرة أنا بحقد على نفسي كل ما بشوف الصورة.. شوفتها يجيي تسع مرات وبرضه بنفسن عليّا".

وفي عام 2018، نشرت إيمي سالم مقطع فيديو يحتوي على عدة صور لهما، مصحوبا بتعليق: "كل سنة وأنت هضبة.. كل سنة وأنت ناجح ومبسوط وباسطنا بأعمالك.. مبروك الألبوم الناجح قوي ده.. وكل سنة وأنت طيب".

واحتفل الهضبة عمرو دياب، في 11 أكتوبر الماضي، بعيد ميلاده الـ59، إذ أنه من مواليد عام 1961.