بيومي فؤاد يعلن نتيجة تحليل فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشف الفنان بيومي فؤاد، حقيقة إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال فؤاد، في مقطع فيديو له: "إلى جمهوري المحترم، إلى الصحفيين المحترمين، أنا كويس الحمد لله، أنا في تصوير حاليا، من أسبوع تقريبا عملت مسحة كورونا والنتيجة طلعت إيجابية، وفعلا روحت عزلت نفسي في مكتبي ومروحتش ووقفت تصوير وبلغت الناس".

أضاف: "بعدها شكيت لأنه معمل خاص، وعملت مسحة تانية تابعة لوزارة الصحة عشان تبقى أكثر دقة وطلعت النتيجة سلبية، وبعدها بيومين عملت مسحة تالتة عشان اتأكد والحمد لله نتيجتها طلعت امبارح سلبية".

وتم تكريم الفنان بيومي فؤاد مؤخرا في الدورة الخامسة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، وحصل على درع تكريمي باسم الفنانة القديرة سميحة أيوب.