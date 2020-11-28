أحمد العوضي يوجه رسالة: أنا راجل أهلاوي بس بحب شيكابالا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

حرص الفنان أحمد العوضي، على تقديم رسالة دعم لقائد الزمالك شيكابالا بعد تعرضه للسخرية من قِبل بعض جماهير النادي الأهلي.

ونشر العوضي، صورة لشيكابالا عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، وعلّق: "أنا راجل أهلاوي بس بحب شيكابالا.. وشيكابالا محدش يعترض على أنه واحد من أهم المواهب في الكرة المصرية.. وشيكابالا بيحب ناديه وده نحترمه، ويكفي شيكابالا موقفه مع شهداء بورسعيد للنادي الأهلي.. في حب الأباتشي".

وتوّج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا، مساء الجمعة، بفوز مثير تحقق على حساب الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب "استاد القاهرة".