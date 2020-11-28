رفض والدها التمثيل وحذرها من مشاهد عري.. 12 معلومة عن ميار الغيطي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الفتاح العجمي

احتفل الكاتب والإعلامي محمد الغيطي، مساء اليوم السبت، بعقد قران ابنته الفنانة ميار الغيطي على شريف العلمي.

ونشر الداعية مظهر شاهين صور من عقد الزواج، عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، وعلّق: "منذ قليل أثناء إشهار عقد زواج الفنانة ميار الغيطي كريمة الصديق العزيز الإعلامي الأستاذ محمد الغيطي، على الأستاذ شريف العلمي، ألف مبروك للعروسين وأسرتيهما الكريمتين".

وإليك معلومات عن ميار الغيطي:

- من مواليد 7 يونيو 1992، أي عمرها 28 عاما.

- انتسبت إلى كلية الإعلام في جامعة الأهرام الكندية.

- ابنة الكاتب والإعلامي محمد الغيطي، ووالدتها الإعلامية منى بارومة، وشقيقتها الفنانة مي الغيطي.

- عارض والدها دخول التمثيل في البداية بسبب دراستها، لكنها استطاعت إقناعه بأن التمثيل لن يعطلها عن الدراسة فساعدها معنويا بنصائحه.

- اشترط والدها عليها في بداية دخولهما لمجال الفن، أن ترافقها والدتها وشقيقتها أثناء التصوير، وألا يكون هناك تأخير في مواعيد العودة للمنزل، وألا تقدمان مشاهد عري.

- شاركت لأول مرة عندما كان عمرها 5 سنوات في مسلسل "الحصيدة" عام 1997.

- ظهرت للمرة الثانية في 2008 مع تامر حسني في "كابتن هيما" ثم ابتعدت عن السينما لفترة واتجهت للتليفزيون.

- شاركت في الكثير من الأعمال الدرامية، ومنها في مسلسلات "بنت من الزمن ده، قلب ميت، أيام الحب والرعب، آدم وجميلة، حرمت يا بابا" وغيرها.

- آخر أعمالها مسلسل "سوبر ميرو" عام 2019، وقدّمت خلاله دور "كنزي حشاد".

- سبق ولاحقتها شائعات حول علاقتها بالفنان والإعلامي تامر شلتوت، بسبب جلسة تصوير خضعا لها ظهرت خلالها بفستان أبيض، إلى أن خرج الأخير ونفى ما تردد حول زواجهما، مؤكدا في فيديو عبر حسابه على "إنستجرام" أن "ميار" أخته وصديقته العزيزة.

- في أغسطس 2019، حلت ميار الغيطي ضيفة على برنامج "ON Set"، وكشفت أنها تؤمن بعدم وجود وساطة في الفن، لأن الجمهور لن يشاهد أي ممثل مرغمًا، وبالتالي يجب أن يكون لدى الممثل القبول لكي يستمر، موضحة أنها لا تستشير والدها محمد الغيطي قبل الموافقة على أدوارها، مشيرة إلى أنه يرفض كذلك قراءة نص أي عمل تقدمه، حيث يفضل إعطاء رأيه لها بعد عرض العمل.

- احتفلت ميار الغيطي بخطوبتها في يوليو 2019 قبل أن تحتفل اليوم السبت 28 نوفمبر 2020 بعقد قرانها.