أحمد فهمي :"أنا أهلاوي وبحب وبحترم شيكابالا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: أعرب المطرب والفنان أحمد فهمي عن حبه للاعب نادي الزمالك شيكابالا، رغم أنه يشجع النادي الأهلي. وكتب "فهمي" تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، :"أنا أهلاوي وبحب وبحترم شيكابالا، فوزنا إمبارح بالبطولة لا ينقص من قيمة لاعب كبير زي شيكابالا". وقاد الأهلي لاعبه محمد مجدي "أفشة" الذي أطلق قذيفة لا تصد ولا ترد من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 87، لتتحول الكرة في شباك الزمالك لتصبح النتيجة (2-1) ويتوج الأهلي بلقب الأميرة السمراء الغائبة عن قلعة الجزيرة منذ عام 2013، وذلك في مباراة أمس.

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