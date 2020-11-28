ظهرت في الفيديو الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنانة زينة والمطربة بوسي، خلال رقصهن على أنغام إحدى الأغنيات الشعبية، بطريقة عفوية.

من جانب اخر كان الفنان أحمد العوضي قد نفى مؤخرا كل بطريقة عفوية.من جانب اخر كان الفنان أحمد العوضي قد نفى مؤخرا كلما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي حول انفصاله عن زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز.

كانت هذه تفاصيل خبر انتشر علي مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لعدد من النجمات في إحدى المناسبات الخاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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