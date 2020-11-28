عمرو محمود ياسين يستنكر الهجوم على فيديو الكلب: السفالة من الجانبين

استنكر الفنان عمرو محمود ياسين الهجوم الواقع على جماهير الأهلي بسبب انتشار فيديو لاحتفالهم بالبطولة وهم يحملون كلبا أسود اللون ويهتفون باسم قائد الزمالك.
واستشهد عمرو محمود ياسين بواقعة مشابهة مع لاعب الأهلي مؤمن زكريا في وقت سابق لافتا إلى أن هذا التصرف لا يليق من كلا الجانبين.
وعبر حسابه على Facebook، نشر عمرو محمود ياسين فيديو للواقعة السابقة وعلق "بتهاجموا بعض جمهور الاهلي عشان جاب كلب
وتابع "اللي عايز اقوله ان ده مش سلوك جمهور بعينه اهلاوي ولا زمالكاوي ده سلوك منحط لبعض الجماهير من الجانبين، فاياريت بقى ما نقراش بوستات
وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لجماهير الأهلي يحملون كلبا أسودا ويهتفون باسم قائد الزمالك وقد أثار هذا الفيديو غضب الكثيرين سواء من جمهور الأهلي أو الزمالك.
يذكر أن الزمالك حقق اللقب الإفريقي 5 مرات من قبل، كان أخرها سنة 2002 وحقق لقب الكونفدرالية الإفريقية وكأس السوبر الإفريقي للموسم الماضي، وبفوز الأهلي في مباراة الأمس يكون قد حقق لقبه التاسع بعد أخر لقب حققه الفريق سنة 2013 تحت قيادة محمد يوسف.
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