بالفيديو: محمد صلاح يثير ضجة بسبب عدم مصافحته كلوب أثناء خروجه

كتبت أسماء لمنور في السبت 28 نوفمبر 2020 10:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

أثار نجم كرة القدم، المصري، محمد صلاح لاعب نادي ليفربول ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصرف اعتبره البعض غير لائق بحق مدرب ليفربول يورغن كلوب.

وفي التفاصيل، غضب اللاعب المصري الدولي، محمد صلاح، خلال المباراة التي أقيمت بين فريقه “ليفربول” ضد منافسه “برايتون”، في افتتاح الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأظهر صلاح امتعاضا وغضبا عقب استبداله في الدقيقة 63 من المباراة التي أقيمت اليوم، باللاعب السنغالي، ساديو ماني، وعند خروجه من الملعب رفض مصافحة مدرب ليفربول، يورغن كلوب.

وما زاد الأمر سوء على محمد صلاح هو أن حكم المباراة ألغى له هدفا بداعي التسلل في الدقيقة 35.

وقرر الحكم إلغاء هدف صلاح، بعما أوضحت تقنية الفيديو (الفار) أن قدمه كانت متقدمة بمسافة غير مرئية أمام آخر مدافع من فريق برايتون.

وفي أول تعليق منه على خروج محمد صلاح غاضبا من الملعب في مباراة برايتون، قال مدرب ليفربول يورغن كلوب إنه “في اليوم الذي يبتسم فيه صلاح عندما يغادر أرضية الملعب هو اليوم الذي سيكون فيه شيء خاطئ.. لقد فهمت هذا بنسبة 100% ولكن المشكلة أنه كان خارجا وهو مصاب بفيروس “كورونا” المستجد لمدة 10 أيام، وقام بتدريب واحد ولعب 60 دقيقة ثم لعب مرة أخرى بعد ثلاثة أيام، علينا فقط توخي الحذر، إنه لا يحب ذلك، ونحن نعلم ذلك، لكن هذا كل شيء”، بحسب صحيفة “مترو” البريطانية.

​وكان محمد صلاح مصابا بفيروس “كورونا” المستجد خلال الفترة الماضية، ما تسبب في غيابه عن مواجهتي منتخب مصر ضد توجو في تصفيات كأس الأمم الأفريقية، وكذلك عن مباراة فريقه يوم الأحد أمام ليستر سيتي، والتي حسمها الريدز بنتيجة (3-0).