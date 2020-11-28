تراند اليوم : صبري فواز بقلب أهلاوي : جون شيكابالا يتدرس – صورة

أعلن الممثل صبري فواز تضامنه مع شيكابالا لاعب كرة القدم بنادي الزمالك بعد تعرضه لحملة سخرية كبيرة وصلت لحد العنصرية.

كتب فواز عبر حسابه بموقع Facebook: “شيكابالا .. من اكتر اللاعبين موهبة .. كامل المحبة و الاحترام من قلب أهلاوى بيقدر المواهب”.

يذكر أن الزمالك حقق اللقب الإفريقي 5 مرات من قبل، كان أخرها سنة 2002 وحقق لقب الكونفدرالية الإفريقية وكأس السوبر الإفريقي للموسم الماضي، وبفوز الأهلي في مباراة الأمس يكون قد حقق لقبه التاسع بعد أخر لقب حققه الفريق سنة 2013 تحت قيادة محمد يوسف.

وكان آخر أعمال صبري فواز هو مسلسل “أسود فاتح” الذي عرض عبر منصة “شاهد”، ومن بطولة هيفاء وهبي ومعتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وفراس سعيد وناصر سيف، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.