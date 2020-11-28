تراند اليوم : هنا الزاهد بتعيط لوالدتها : من غيرك ولاحاجة – إتفرج

كلمات مؤثرة عبرت بها الممثلة هنا الزاهد عن حبها لوالدتها السيدة شيرين المانزلاوي.

نشرت هنا صورة من حفل زفافها تجمعها مع والدتها وهي تقبل يدها، وعلقت كاتبة: “ربنا يخليكي لينا يا احلى ام في الدنيا. احنا من غيرك ولا حاجة. بحبك يا امي”.

يذكر أن هنا الزاهد تنتظر عرض مسلسلها الجديد “حلوة الدنيا سكر” الذي تقدم فيه دور البطولة المطلقة للمرة الأولى.

ينتمي المسلسل لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وتدور فكرته المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي وتعتمد كل حكاية على مشاركة بطل مختلف ومجموعة مختلفة من الفنانين، مع وجود هنا الزاهد فى كل الحكايات، وهو من إخراج خالد الحلفاوي.

ويكتب العمل 8 مؤلفين، هم إياد صالح، ضياء محمد، فيدرا أحمد المصري، هشام إسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب، والعمل إنتاج شركة سينرجي بالاشتراك مع المنتج كريم أبو ذكري.