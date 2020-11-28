تراند اليوم : عشان الأهلي يتبسط .. رانيا يوسف هتفصل فستان من غير بطانة أحمر – إتفرج

أعربت الممثلة رانيا يوسف عن سعادتها بفوز النادي الأهلي بدوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه.

قالت رانيا يوسف في مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية” مع الإعلامي عمرو أديب: “أنا سعيدة بفوز النادي الأهلي، تربيت فى بيت أهلاوي، والنادي الأهلي بيتي، أشجعه من وأنا صغيرة”.

وسألها عمرو أديب أين شاهدت مباراة الأهلي والزمالك، فردت قائلة: “ماشوفتوش وماليش في الكرة، لكن قالولي إن الأهلي فاز على الزمالك”.

ليمازحها عمرو أديب: “داخلة تنكدي عليا يا رانيا بس، وأنت ملكيش في الكورة ومتفرجتيش على على الماتش، وسعيدة لأن الأهلي كسب بس، وجاية تقوليلى إن الأهلي كسب وأنا مش بفهم أوي في الكورة ولكن بحب النادي الأهلي، ده هيتعمله فستان أحمر؟”، لترد: “هلبس فستان أحمر عليه نسر”.

يعرض حاليا لرانيا يوسف عبر منصة “شاهد” مسلسل “الآنسة فرح” بطولة أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول وهبة عبد العزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.

المسلسل مأخوذ من فورمات أجنبية وتدور أحداثه حول “فرح” جرسونة في إحدى الفنادق بجانب دراستها، تمر بحادث يغير مجرى حياتها. أما والدتها صغيرة في العمر لإنجابها فرح في أول حياتها؛ مما جعل فارق السن بينهما صغيرا.