تراند اليوم : لقطة الكلب جت في ملعب أحمد فهمي : أسفين ياشيكابالا – إتفرج

وجه الفنان أحمد فهمي رسالة لجمهور النادي الأهلي بعد سخريته بطريقة غير لائقة من لاعب نادي الزمالك شيكابالا.

كتب فهمي عبر حسابه بموقع Facebook: “رغم خلافي معه الشديد ومفيش صلح لا من قريب ولا من بعيد بيني وبينه، لكن موضوع الكلب والفيديو دا حاجة عنصرية جدا الصراحة ومنظر بشع، احنا جمهور كبير ومحترم وبنقول على الغلط غلط حتى لو طالع من عندنا، الاعتذار عن اللقطة دي واجب، بعتذرلك.. لكن موقفي منك لن يتغير”.

قد علم من مصادره الخاصة تفاصيل الواقعة، والتي نشر تفاصيلها المصور أحمد مصطفى سنتياجو عبر قناته على YouTube. إذ بدأت المشادة عندما عاتب شيكابالا الفنان أحمد فهمي بسبب تصريحاته كمشجع للنادي الأهلي، وحاول فهمي تهدئة قائد الزمالك إلا أن الأخير قام بسب جمهور الأهلي وهو ما دفع فهمي للاشتباك معه.

وفور حدوث الواقعة تدخل أمير مرتضي منصور وعدد من الحضور لفض الاشتباك الذي كاد أن يتحول إلى مشاجرة بالأيدي.

وكان حفل زفاف شريف منير حسن عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق قد أقيم بأحد الفنادق الشهيرة وبحضور حشد كبير من نجوم كرة القدم والفن، وأحيا حفل الزفاف النجم الكبير عمرو دياب.

وفور حدوث الواقعة تدخل أمير مرتضي منصور وعدد من الحضور لفض الاشتباك الذي كاد أن يتحول إلى مشاجرة بالأيدي.



