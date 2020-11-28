تراند اليوم : خناقة بين فريد الأطرش وصالح سليم بسبب “أحبوش”

من بين مئات اللاعبين الذين ارتدوا القميص الأحمر، يقف الكابتن صالح سليم على رأس القائمة، وطالما تذكرته الجماهير في مباريات الأهلي والزمالك، وبطبيعة الحال اليوم الجمعة في مباراة الأميرة الأفريقية 2020.

وحقق المايسترو مع الأهلي 11 بطولة دوري من أصل 15 بطولة لعبها مع القلعة الحمراء، حيث شارك منذ بداية الدوري المصري لكرة القدم عام 1948 وكذلك حقق مع ناديه بطولة كأس مصر 8 مرات، كما أحرز مع فريقه كأس الجمهورية العربية المتحدة عام 1961.

وعلى المستوى الدولي، انضم صالح سليم لمنتحب مصر لكرة القدم عام 1950، وقاد الفريق للفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية عام 1959 بالقاهرة كما شارك مع المنتحب الوطني في دورة الألعاب الأولمبية بروما عام 1960.

خلال حياته الكروية سجل صالح سليم 101 هدف منها 9 أهداف خلال فترة احترافه بالنمسا مع فريق جراتس و92 هدفا أحرزها صالح مع النادي الأهلي في بطولتي الدوري والكأس، ولم تقتصر شهرة صالح سليم على المجال الرياضي فقط بل اقتحم المجال الفني.

وشارك بالتمثيل في عدد من الأفلام السينمائية مثل السبع بنات أمام الفنانة نادية لطفي والفنان أحمد رمزي وفيلم الباب المفتوح أمام الفنانة فاتن حمامة، ولعل فيلم الشموع السوداء أمام الفنانة نجاة هو الأشهر من خلال تجربته السينمائية وذلك عام 1962.

وقد دخل الكابتن صالح سليم في خلاف شديد مع المطرب الراحل فريد الأطرش الذي يعد من أكثر المشجعين لنادي الزمالك، وقد ضرب فريد الأطرش أروع الأمثلة في مساندة القلعة البيضاء أثناء أزماتها المالية، حيث قام بإحياء عدة حفلات داخل النادي وتبرع بكامل إيرادها لاستكمال منشآت النادي مثل تشييد المبنى الاجتماعي وتجديد مدرجات النادي بعدما عصفت بالنادي أزمة كبيرة بعد تأميم ممتلكات النادي فما كان من فريد الأطرش إلا أن قام بتكريس فنه وشخصه لخدمة النادي.

وكان لتضامن الأطرش مع نادي الزمالك وتجاهل الأهلي سبب استياء الراحل صالح سليم وقد ظهر ذلك أثناء حوارته في إحدى الصحف عندما تم سؤاله عن المطرب المفضل لديه فأجاب: عبدالحليم حافظ “وفريد الأطرش ده احبوش”، حسب ما نشرته جريدة أخبار اليوم في 11 فبراير عام 1961.

وعندما علم فريد الأطرش بهذا الحوار غضب كثيرا بسبب رد الكابتن صالح سليم وقد علق على هذا، قائلا «كل إنسان حر في اختيار مطربه المفضل أما قول الكابتن صالح سليم عبارة (أنا ما احبوش) فقد تبرع بها الكابتن ولم يسأله أحد عن رأيه في شخصي الضعيف».

