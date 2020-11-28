كارول سماحة تُعلن أخيرًا عن مفاجأتها للجمهور.. ألبوم ميلادي غير تقليدي

متابعة بتجــــــــــرد: كشفت النجمة اللبنانية كارول سماحة أخيرًا عن مفاجأتها للجمهور، وهي ألبوم ميلادي غير تقليدي تطرحه بمناسبة الأعياد المجيدة مع نهاية العام 2020 الجاري.

ونشرت كارول سماحة عبر صفحاتها الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي صورة غلاف ألبومها الميلادي، على أن تصدر أولى أغنيات الألبوم في الثلاثين من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وظهرت كارول سماحة على غلاف الألبوم بفستان أحمر طويل مميّز بتصميمه الذي يتماشى مع أجواء عيد الميلاد.

واعتبرت كارول أن ألبومها الميلادي يلامس حياة الناس اليومية وعلقت: “إنه ليس بالألبوم الميلادي التقليدي، كل أغنية قصة تلامس حياتنا اليومية، الألبوم قريبًا”.