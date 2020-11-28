شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الصغير: شيكابالا هيفضل طول عمره نجم.. والزمالك لعب مباراة كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفنان الشعبي سعد الصغير، أنه توقع أنت تنتهي مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بنتيجة 2 - 1 قبل المباراة بعدة أيام، وأنه أنتج أغنية للنادي الأهلي لأنه يعشق النادي، وأضاف: "بقول لكابتن شيكابالا أنت نجم وهتبقى طول عمرك نجم، وممكن يكون أي واحد قال كلمة كدة ولا كدة لكن أنت نجم، والزمالك أدى مباراة كبيرة".

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يذاع على قناة الحدث اليوم: "بالنسبة للفنانة ياسمين صبري التي أعلنت عن أن صاحب التوقع الصحيح في المباراة سيكون له هدية سيارة، أقول لها أنا توقعت بشكل سليم، لكن أنا ممكن أتبرع بيها لشراء حضانة أو أى حاجة نخدم بيها الناس".

فى سياق متصل، احتفل النادى الأهلى، بتتويج فريق الكرة الأول بلقب كأس أفريقيا التاسع بزفة بلدى داخل أرجاء القلعة الحمراء بالجزيرة، حيث حضرت الزفة مع اللاعبين وقامت بجولة فى النادى وسط فرحة وسعادة الأعضاء، وذلك قبل اقامة احتفالية مجلس الإدارة بالفريق بفوزه على الزمالك بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما أمس الجمعة، على استاد القاهرة الدولى، فى نهائى أفريقيا.

وأشعل ما يقرب من 200 عضو بالنادي الأهلي الشماريخ بجوار ملعب التتش، احتفالاً بتتويج الفريق، ورغم أن موسيماني المدير الفني للفريق كان قد قرر منح الفريق راحة من التدريبات اليوم بعد الفوز ببطولة أفريقيا إلا أن المدير الفني تراجع وقرر خوض مران انتهى منذ قليل استعداد لمباراة الاتحاد السكندري يوم الثلاثاء القادم في نصف نهائي كأس مصر.

وخاض الأهلي في مشواره نحو التتويج باللقب 15 مباراة، تمكن من تحقيق الفوز في 11 منها، وتعادل في 3 مباريات وتلقى خسارة وحيدة.

ونجح الأهلي في تحقيق 3 انتصارات خارج ملعبه، وتمكن من الخروج بشباك نظيفة في 8 مباريات، واستقبلت شباكه 7 أهداف فقط، فيما تمكن خط هجومه من هز شباك المنافسين في 36 مناسبة.