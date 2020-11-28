شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مسرح الشباب يكشف تفاصيل ورشة "ابدأ حلمك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المخرج عادل حسان، مدير مسرح الشباب: "إحنا لما قولنا ابدأ حلمك هنا في مسرح الشباب كنا قاصدين المعنى، المعنى إننا بناخد الناس اللي عندهم استعدادات، وموهبة التمثيل عنده واصلة إلى درجة مرضية ومقبولة، وبنبدأ نطور هذه الموهبة لغاية لما توصل للدرجة المطمئنة".

وأضاف المخرج عادل حسان، خلال لقائه الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "من القاهرة" المذاع على فضائية "سكاى نيوز عربية"، اليوم السبت: الطالب بيدرس على مدار 6 شهور مجانا، مفيش أي رسوم خالص، الورشة مدعومة بالكامل من الدولة، وبعد التخرج كمان بنقدر نختار بعض العناصر المتميزة وبيوصلوا لـ50% من عدد الخريجين، وبننتج لهم عروض إنتاج مسرح الشباب، وبيتم افتتاحها للجمهور".

وتابع: "خريجو الورشة اللي بيشتغلوا في هذه العروض بياخذوا مقابل مادى، هو مش مقابل كبير بس في النهاية المقابل بيقدر يساعده أنه ينزل كل يوم من بيته وييجى يقدم عرض مسرحى".