شكرا لقرائتكم خبر عن إيمي سمير غانم تفض اشتباكًا بين بعض الكلاب بشكل كوميدي "بس ياض".. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة إيمي سمير غانم، متابعيها وجمهورها، بمقطع فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، تظهر من خلاله وهي تقوم بفض اشتباك بين بعض الكلاب الصغيرة بشكل كوميدي ساحر حيث وجهت الصراخ لهم وقالت "بس بس بس ياض".

وكانت قد أحيت الفنانة إيمى سمير غانم، الذكرى التاسعة لوفاة الفنان والمطرب الراحل عامر منيب، التى حلت يوم 26 نوفمبر، حيث نشرت عبر حسابها على إنستجرام، صورة جمعتها بشقيقتها دنيا سمير، خلال فترة طفولتهما، مع المطرب الراحل خلال إحدى الحفلات، أتبعتها بتعليق: "الله يرحمه ويغفر له يا رب.. بحبه جدا".