أحمد بدير يقاضي الإعلامية الكويتية مي العيدان

قام الفنان أحمد بدير بتفويض أشرف عبد العزيز المحامي بالنقض لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الإعلامية الكويتية مي العيدان . ونشر عبد العزيز بيان إعلامي عبر صفحته علي فيس بوك قائلا: "يعلن مكتب الأستاذ أشرف عبدالعزيز المحامي بالنقض بصفته محامي الفنان القدير أحمد بدير بأنه جاري إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الإعلامية الكويتية مي العيدان نحو مكتب الأستاذ أشرف عبدالعزيز المحامي بالنقض بصفته محامي الفنان القدير أحمد بدير بأنه جاري إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الإعلامية الكويتية مي العيدان نحوما قامت به من تنمر وسب وإساءات لفظيه في حق الفنان القدير أحمد بدير بصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام وقيام معظم المواقع الالكترونية وصفحات السوشيال ميديا بنقل هذه الكلمات التي تمثل تنمر وسب في حق الفنان القدير أحمد بدير .

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