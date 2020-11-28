أودعوه المشرحة ميتاً.. فاستفاق يصرخ من ألم التشريح!

كتبت أسماء لمنور في السبت 28 نوفمبر 2020 08:10 مساءً - منذ 16 دقيقة

آخر تحديث: 28 - نوفمبر - 2020 7:29 مساءً

في حادثة هي للخيال أقرب منها للحقيقة، كان بطلها شاب ثلاثيني من مدينة “كيريشو” الكينية واقعة غريبة من نوعها.

وتكمن غرابة القصة أن الشاب الذي نقل ميتاً إلى أحدالمشافي، ما لبث أن استفاق بعد أن أعلن الفريق الطبي موته.

ونقلت قناة “نسمة” التونسية الخبر عن وسائل إعلام الكينية، أن شاب يدعى ”بيتر كيغن”، كانت قد أعلنت وفاته يوم الثلاثاء الماضي، بعدما تم نقله إلى مستشفى كابكاتيت الواقع في مدينة كيريشو، إثر فقدانه للوعي في المنزل.

وبعد إعلان وفاة الشاب ونقله إلى المشرحة لحفظ الجثمان، وقعت المفاجأة بصراخ الميت من شدة الألم أثناء شق ساقه اليمنى.

وقال شقيق كيغن إنه كان يعاني من مشاكل في المعدة، ونقل إلى المستشفى بعدما أغمي عليه، حيث أبلغه الفريق الطبي بوفاته حتى قبل وصوله للمكان.

يذكر أنه بعد أن اكتشف العاملون في المشرحة أن كيغن لم يمت، نقل إلى قسم العناية المركزة لتلقي الإسعافات الأولية الضرورية.